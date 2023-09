Desfile de Aniversário de Vargem é neste domingo

Nesta terça-feira, dia 26, Vargem Grande do Sul completa 149 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura Municipal vem realizando uma série de eventos especiais durante o mês.

Neste domingo, dia 24, haverá o tradicional Desfile de Aniversário da Cidade na Rua do Comércio, às 8h, com participação das escolas municipais, estaduais e particulares e também das entidades da cidade.

O tema central do Desfile é “Música, A Play List da Nossa História”. A Prefeitura Municipal contou que o tema de música foi escolhido por se tratar de algo que de alguma forma todos apreciamos. “A música ou a musicalidade está presente em nossas vidas desde a primeira infância percorrendo diversos momentos da nossa vida, tornando-os especiais e criando memórias. Quantos de nós nos emocionamos ao ouvir uma música que nos toca”, disse.

“A música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar. O desfile trará a influência musical desde o início de nossas vidas até a recordação daqueles que viveram tantos anos e que guardam memórias de muitos artistas que já se foram, mas que vivem até hoje através de suas músicas”, completou.

Participarão do desfile as Creches Municipais, Escolas Municipais e Estaduais, Grupo de dança Time Of Destruction, Centro dos Idosos, Projeto Tio Carlão, Departamento de Esporte e Lazer, APAE, Escola de Inglês Chalk School, Grupo dos Escoteiros, Demolay, além de diversas fanfarras da cidade e de cidades vizinhas. Também estarão presentes Tiros de Guerra da Vargem e cidades da região.

“O Desfile em comemoração ao aniversário da cidade sempre atrai grande público, pois os participantes trazem para a rua sua criatividade e alegria em homenagear a cidade.

Não precisamos de uma máquina do tempo para viajar nele. Uma canção é o suficiente para reavivar lembranças e boas memórias”, disse a prefeitura.

Show

Durante a tarde, haverá evento na Represa Eduíno Sbardellini. A partir do meio-dia, a Praça de Alimentação organizada pelas entidades já estará funcionando. A partir das 15h, a dupla sertaneja Bruno & Barretto sobe no palco.

Na terça-feira, dia 26, Aniversário de Vargem e feriado municipal, a Banda Gênese anima o público na represa.

A Prefeitura Municipal informa que só será permitida latas e garrafas pet em cooler nos eventos que acontecem na Represa Eduíno Sbardellini. Conforme o informado, não será permitida a entrada de qualquer bebida em vasilhame de vidro e haverá revista dos coolers na entrada.

Outros eventos

No sábado, dia 16, houve Missa Campal às 18h e, após, Banda Dom se apresentou para os presentes. No domingo, dia 17, quem subiu no palco foi Soraya Moraes.