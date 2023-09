Dupla briga com facão

A Polícia Militar foi acionada na Cohab V para conter uma briga, onde um dos rapazes estava com um facão de cana, no sábado, dia 16, por volta das 18h. Foi registrado boletim de ocorrência de violência doméstica, lesão corporal e ameaça.

Aos policiais, um homem informou que se desentendeu com seu cunhado, que estava com um facão e foi para cima dele. Contudo, ele disse que conseguiu imobilizá-lo e se lesionou.

O homem estava na sala da casa e nada de ilícito foi localizado. Ele se manteve em silêncio e a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foi feito o bo. Os dois foram liberados e o facão foi apreendido.