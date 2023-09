Trio foi preso por tráfico em mata no Jd. Fortaleza

Três rapazes foram presos por tráfico em uma mata existente no Jardim Fortaleza. No domingo, dia 17, um homem foi pego por volta das 17h30, quando foi visto pela Polícia Militar na entrada da mata.

Ao notar os policiais, fugiu, mas foi alcançado. Na busca pessoal, foi encontrada uma pochete com 102 eppendorfs de cocaína, 29 pedras de crack e R$ 704,00.

Ele recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado ao Plantão Policial da Polícia Civil. O delegado de plantão foi informado e o homem foi recolhido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.

Dupla foi pega

Na segunda-feira, dia 18, por volta das 18h, a Polícia Militar foi informada que um casal estava traficando na mesma mata. Foi feito um breve monitoramento a distância, sendo observado que um rapaz de barba entrava e saia da mata do terreno baldio. Ele fazia contato com algumas pessoas e voltava para a casa.

Foi realizado um cerco policial com o apoio da Guarda Civil Municipal, que levou um cão farejador. Ao entrarem na mata, as equipes viram dois rapazes abaixados próximos de uma árvore, sendo que ambos já eram conhecidos pelo envolvimento com tráfico.

Os dois fugiram e apenas um foi pego. Nada de ilícito foi encontrado com ele, porém, o cão farejador encontrou um invólucro plástico com um tablet grande de maconha, pesando 0,073 kg, 20 porções de maconha já embaladas para a venda, pesando 0,044 kg, e 68 eppendorfs de cocaína, pesando 0,049 kg, onde a dupla estava.

Na residência, a mulher foi questionada e, no local, foi encontrado R$ 266,00 e um canivete com resquícios de maconha. Foi dada voz de prisão ao rapaz abordado e, no trajeto até a Delegacia, o homem que fugiu se entregou e também recebeu voz de prisão.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista e os rapazes foram levados à Cadeia Pública. A mulher foi ouvida e liberada.