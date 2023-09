A grandeza de Vargem

Cidade pequena,

Mas grande em riqueza,

Trazidas por imigrantes,

Já mascara a pequeneza.

Ah, eu acho que no fim,

Tem sua beleza sim!

Caracteriza sua individualidade

À realidade.

Temos o plantio da batata

E antigas plantações cafeeiras,

O amadurecimento que traz consigo

Ao decorrer dos anos…

E na pronuncia do português

As mudanças de léxico

O “ensurdecimento”

Em seus dialetos,

O ieísmo no “trabaio”

A redução do “nd” a “n”

No “correno” e no “andano”

Gerúndios corrigidos

Pela vida foram passando

Pela língua fluxos migratórios

Por isso observamos

Costumes agregados

Ao italiano.

Quando refletimos encontramos

Apegos à região Mogiana

Ou ainda mais,

Visto que estamos pertinho do sul

De Minas Gerais.

Aqui a gente não dorme fora

A gente “posa”

Aqui não pegamos nada

Só “catamos” um pouco

De algumas regiões influenciadas.

Tudo isso faz com que a cidade seja

Reverenciada pela sua singularidade

Cheia de complexidades

De outras adotadas.

Gosto de observar como isso nos traz mais,

É Vargem Grande sendo palco de rituais,

Festa da Batata, Atrações na represa e Festa das Nações

Isso nos faz ricos em atrações

E turismo.

Cinegrafia não fica de fora,

Visto que foi estrelado “O Cangaceiro”

Dirigido por Lima Barreto,

Sucesso em Cannes

Levado para mais de oitenta países

E vendido para Columbia Pictures.

Feliz Aniversário para Vargem!

E gratidão aos que a fazem GRANDE

Sei que do sucesso estamos longe,

Mas não estamos tão distantes.

Por Marília Toneto