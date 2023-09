A loja Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes completa 20 anos no comércio de Vargem Grande do Sul neste mês de setembro. À frente da empresa estão o casal Odila e Antônio Amaro Mafra, e a filha Camila Mafra.

Para celebrar os 20 anos da loja, o sábado, dia 16, foi um dia especial, com bênção, prêmios, promoções durante o dia para os clientes que prestigiaram o momento. Na ocasião, a criançada pôde se deliciar com pipoca e algodão-doce.