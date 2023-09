Parabéns Vargem Grande do Sul, pelos seus 149 anos

Pe. Carlos Eduardo Dóbies

Que alegria poder participar deste momento festivo de nossa querida cidade de Vargem Grande do Sul. Agradeço a Deus, por tudo o que Ele tem concedido a essa bela cidade, em que, tive o prazer de conhece-la no ano de 1995, quando ainda seminarista vim trabalhar na Paróquia São Joaquim, onde permaneci por quatro anos.



Aqui fui acolhido com muito afeto e carinho, aqui aprendi muito com esse povo acolhedor e generoso, aprendi o verdadeiro sentido de ser comunidade, partilhando, trabalhando, testemunhando a Fé de maneira concreta e transformadora. Tenho muito que agradecer a Deus e a esses irmãos que me acolheram como filho.



Depois de vinte e um anos, Deus me trouxe novamente para essa querida cidade, agora como Pároco da Paróquia Santana, Padroeira desta Comunidade. Depois de tanto tempo, revendo os amigos, conhecendo outras pessoas, percebendo que muito foi transformado, a cidade cresceu, a estrutura melhorou, os cidadãos aumentaram. Agora tenho uma missão maior diante de nossa sociedade Vargengrandense, de estar somando com esse povo amado, na construção de uma sociedade mais humana, justa e fraterna, na valorização dos valores da Fé, da Família e de uma comunidade mais unida e comprometida com o bem comum.



Vargem Grande do Sul, é formada por um povo muito trabalhador e dedicado, com raízes religiosas profundas, que carregam a força da tradição, que acreditam num amanhã melhor, que não tem medo dos desafios, mas que movidos pela fé e esperança, recomeçam a cada manhã, acreditando que tudo pode melhorar.



Por isso, quero dizer: “Parabéns povo Vargengrandense, por tudo que vocês são e fizeram ao longo desses 149 anos, de trabalho e dedicação”.

Muito obrigado por me acolherem e contem sempre com minhas orações e com minha colaboração, somando sempre na luta por uma sociedade, mais justa, humana e fraterna. Que Deus abençoe nossa cidade e todo nosso povo, pela intercessão de nossa Padroeira a Senhora Sant’Ana.