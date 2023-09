Maria Rosa Campos de Andrade – Setembro, 2023

Nossa cidade está aniversariando.

Temos muito do que nos orgulhar, mas aqui quero prestar especial homenagem àqueles que trabalharam na Festa das Nações, que ocorreu ainda nesse mês.

Com esmero, num trabalho caprichoso, nos trouxeram o que de melhor produz a

culinária dos países que representavam.

Possibilitaram-nos uma viagem pelo mundo através das suas iguarias.

Os artistas, mirins ou não, nos deram o melhor de si para a alegria do público presente.

Dedicaram tempo, esforço e generosa adesão às causas dos menos favorecidos de nossa cidade.

Foi pensando em todas estas pessoas que cheguei à conclusão de que o nosso povo é muito especial.

Embora Vargem tenha muito do que se orgulhar, seu maior tesouro são as pessoas que a habitam.

Parabéns, Vargem Grande do Sul, cidade acolhedora e fiel às suas tradições.