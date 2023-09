42 anos da Gazeta de Vargem Grande

A Gazeta de Vargem Grande completa neste dia 26 de setembro 42 anos de circulação ininterrupta em Vargem Grande do Sul. A cidade, que completa 149 anos, tem mais de quatro décadas retratadas nas páginas do semanário fundado por Tadeu Fernando Ligabue, quando ele tinha 23 anos.

O jornal que tem papel fundamental na história da cidade sucedeu outros importantes noticiários que circularam em Vargem desde sua fundação. Todos, cumprindo com a mais importante missão da imprensa: trazer informações corretas, apuradas e com pluralidade de vozes para que as pessoas possam construir a sua percepção sobre o que acontece na cidade. Com informações sustentadas na realidade dos fatos, elas podem tomar decisões com melhor embasamento, convergindo para um futuro mais promissor para o município.

Considerando sempre essa missão, a Gazeta de Vargem Grande traz nessa edição, uma reportagem especial sobre a história do abastecimento e distribuição de água tratada na cidade. Lembra dos problemas enfrentados pela população, a luta travada até a construção da primeira estação de tratamento, até o grande marco que foi a construção da represa Eduíno Sbardelini, a nova Estação de Tratamento de Água e a Estação de Tratamento de Esgoto.

Destaca também todo o trabalho que vem sendo realizado atualmente, ampliando a capacidade de reservação e a melhoria na rede de distribuição para que a população receba em suas casas água tratada e com qualidade, já que muitos moradores ainda sofrem com desabastecimento, água chegando suja em suas torneiras e muitas outras dificuldades.

Coube a Gazeta, ao longo desses anos, evidenciar os problemas sofridos pela população, cobrar das autoridades soluções, acompanhar e cobrar agilidade nas obras e benfeitorias que estavam sendo feitas e seguir lembrando que ainda há muito a ser superado.

Essa atuação pode ser vista logo na primeira edição da Gazeta de Vargem Grande que circulou em setembro de 1981: “Cidade enfrenta racionamento de água”. E parece que por mais que o poder público tenha se debruçado e avançado na solução do problema, todos os anos Vargem volta a sofrer com racionamento de água e todas as semanas os moradores seguem relatando problemas com abastecimento, como baixa pressão, água que para de chegar em algum momento do dia, entre outros.

Na reportagem especial que esta edição traz, além de lembrar as conquistas no fornecimento de água em Vargem, é possível entender que os problemas também passam a ser outros. Se o aumento do consumo de água ocorreu pelo aumento expressivo da população urbana na década de 1980, atualmente a cidade experimenta uma estabilização nesse crescimento. Assim, além da necessidade de se lutar contra o desperdício de água tratada é preciso também se antecipar a novas situações, como o impacto das mudanças climáticas no abastecimento, por exemplo.

Por sua vez, a Gazeta de Vargem Grande seguirá com sua missão, de dar voz à comunidade, apontar problemas, cobrar soluções e acompanhar o que está sendo feito. E não apenas em suas edições impressas, mas também em sua página na Internet, que é lida por centenas de pessoas todos os dias e em suas redes sociais, onde mantém milhares de seguidores. O trabalho continua.