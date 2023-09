Duas novas represas estão sendo construídas

Nesta matéria especial sobre a história da água que abastece Vargem, contamos a evolução da captação do córrego do “Laçadinha” de onde provinha toda a água que o vargengrandense bebia sem o devido tratamento até 1950, quando se construiu a primeira ETA da cidade, inaugurada na administração do ex-prefeito Francisco Ribeiro Carril, uma verdadeira revolução para a época, com reflexos importantes na saúde da população.

Outro marco na história da água tratada do município, aconteceu com a construção da Barragem Eduíno Sbardellini junto ao Rio Verde pelo ex-prefeito Celso Ribeiro, que também criou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE, fez uma nova estação de captação, uma nova ETA, construiu adutoras e reservatórios, além da importante Estação de Tratamento de Esgoto, revolucionando também o tratamento da água na cidade.

A terceira fase importante do projeto de água para o futuro da cidade, está se dando agora na atual administração do prefeito Amarildo Duzi Moraes, que além dos investimentos na ordem de quase R$ 30 milhões para mudar toda a rede antiga de distribuição de água e construir novos reservatórios, está construindo duas novas represas visando aumentar a reservação de água bruta do município para o futuro.

Sob a coordenação do vice-prefeito Celso Ribeiro, o primeiro lago está sendo construído nas terras da família de Antônio Carlos de Mello, logo acima da Barragem Eduíno Sbardellini e contempla uma área de aproximadamente 10 hectares, com uma área alagada de 81.462,72 m2, sendo esperado um volume de água acumulado de 232 mil metros cúbicos, o que aumentaria em mais de um terço a capacidade da Represa Eduíno Sbardellini, que teria um volume de aproximadamente 720 mil metros cúbicos.

É um projeto que não exige uma barragem muito grande, pois o lago está sendo cavado com a retirada de argila e areia e terá uma barreira natural que é a faixa não edificante do DER de 40 metros junto à SP-344, que liga Vargem a São Sebastião da Grama.

O segundo reservatório que a administração do prefeito Amarildo está construindo, é a que se situa na área de várzea cujo antigo proprietário era o agricultor José Ribeiro de Andrade, mais conhecido como Zecão. Situada dentro do perímetro urbano da cidade, entre a Vila Polar e o Jardim São Paulo, esta área de várzea do Rio Verde terá em torno de 100 mil metros quadrados, com capacidade de armazenar algo em torno de 700 milhões de litros de água, também quase a mesma capacidade da Barragem Eduíno Sbardellini, que seria de 720 milhões de litros. Embora tenha uma área menor, sua profundidade em média seria de 7 metros, bem acima da Sbardellini que tem pouco mais de um metro.

Ainda não há previsão de quando as duas novas represas ficarão prontas, mas já se dá para notar em ambos os locais onde estão sendo construídas, o início dos futuros lagos que conterão água em abundância para atender toda a população vargengrandense.

O vice-prefeito Celso Ribeiro que coordena o projeto de construção das duas novas represas está otimista com as obras e embora não tenha uma previsão exata de quando ambas serão inauguradas, ele acha que o mais importante é que elas estão sendo feitas e terão um papel relevante no desenvolvimento de Vargem, acrescentando mais qualidade de vida aos seus moradores.

Fotos: Prefeitura Municipal