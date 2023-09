ETA é inaugurada em 1950

Quem visitar as instalações do Serviço de Água de Vargem Grande do Sul localizadas no alto do Jd. Pacaembu, vai se deparar com uma construção alta, antiga, onde se pode ler em uma placa: “Obras Novas do Serviço de Água de Vargem Grande do Sul, inaugurado em 7 de Maio de 1950, sendo governador Adhemar de Barros; secretário da Aviação e Obras Públicas prof. Lucas Nogueira Garcez; diretor geral do Depto. de Obras Sanitárias Antônio Ponzio Ippolito; deputado estadual Dr. Mário Beni e prefeito municipal sr. Francisco Ribeiro Carril”.

Em 1950, todo um novo complexo e moderno sistema de tratamento de água foi construído, se comparado com a água que até então era servida e foi objeto da reportagem no início desta matéria. Além deste prédio que sobrou e onde acontecia a administração dos serviços, foram construídas as canaletas onde era feita a floculação da água, que recebia elementos químicos para separação das impurezas; um moderno decantador; os novos filtros que recebiam a água decantada; a filtragem; a desinfecção com cloro e fluoretação e depois a água ia para o novo reservatório para ser distribuída devidamente tratada aos vargengrandenses.

Foi uma verdadeira revolução no tratamento da água de Vargem Grande do Sul, com consequências positivas na saúde da população vargengrandense, que deixou a partir desta data, de consumir água sem tratamento que passava por mangueiros de porcos e recebia dejetos das casas das fazendas, além de outras contaminações que provocavam todo tipo de doença gastrointestinal nas pessoas e infecções no aparelho urinário, ceifando a vida de centenas de moradores, atacando principalmente as crianças e os mais pobres.

A maior parte das obras que foram inauguradas em 1950 já não existem mais, sendo demolidas há pouco tempo pela atual administração.

Muitos prefeitos que passaram por Vargem, deixaram suas marcas no serviço de água da cidade, aperfeiçoando o que foi inaugurado em 1950, pois a cidade cresceu muito nas décadas seguintes, obrigando os administradores a irem aumentando a capacidade de tratamento, armazenamento e distribuição de água no município.

Pelas pesquisas feitas, é certo que a água continuava chegando na ETA inaugurada em 1950 no Jd. Pacaembu, vinda da barragem do “Laçadinha” por gravidade. A reportagem não conseguiu descobrir a data em que a água passou a ser captada no Rio Verde, onde foi construída um moderno sistema de captação nas décadas posteriores, até que no final do ano 2.000, dava sinal de total esgotamento, sendo então necessário uma nova revolução no serviço de abastecimento de água da cidade.