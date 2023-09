Os servidores do tratamento da água

Em 29 de junho de 2007, o então prefeito Celso Ribeiro criou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAE de Vargem Grande do Sul, tornando-o uma autarquia, uma entidade de direito público, com autonomia econômica, técnica e administrativa, sendo fiscalizada e tutelada pela prefeitura municipal. Até então, tudo o que ser referia ao tratamento de água e esgoto do município ficava sob a responsabilidade do Departamento de Água e Esgoto.

A principal função do SAE é o de executar e explorar os serviços de água e esgoto do município, executando obras relativas à construção, ampliação do sistema público de abastecimento de água potável e esgoto sanitário, bem como lançar, fiscalizar e arrecadar as receitas que incidem sobre os imóveis beneficiados com seus serviços.

Também a lei criou o cargo de superintendente do SAE, de livre nomeação e exoneração do chefe do Executivo, sendo o primeiro superintendente a ser nomeado, Edson Sbardelini, que também ocupou o cargo de chefe de Gabinete na gestão de Celso Ribeiro. Atualmente é superintendente do SAE, o servidor público Celso Bruno. Entusiasmado com as obras que estão sendo realizadas pela autarquia, Celso fala também do comprometimento dos funcionários do SAE para que água não deixe de faltar nos lares vargengrandenses.

Trabalhar no serviço de água e esgoto do município sempre requereu de seus funcionários e responsáveis uma responsabilidade maior e muita habilidade em lidar com o público, pois basta faltar água em alguma residência ou ela chegar com algum problema na sua qualidade, para que os consumidores comecem a reclamar, embasados na razão de que a água é fundamental no dia a dia de qualquer cidadão.

Um dos primeiros responsáveis pela água da cidade, quando em 1950 foi construída a ETA, foi o sr. Ramiro Lúcio Pereira, cuja portaria de nº 35, datada de 9 de setembro de1953, o nomeava Tratador de Águas, pelo então prefeito Dr. Gabriel Mesquita.

Durante muitos anos o sr. Ramiro exerceu o cargo e tinha profundo conhecimento sobre o que acontecia no setor de água, sendo seus serviços requisitados por vários prefeitos que passaram pela municipalidade.

Outro servidor que durante muitos anos esteve à frente do serviço de água e esgoto, foi o sr. Aleixo Pirola, que se aposentou na função. Como não havia e até hoje não existe mapeamento das redes de distribuição, quando acontecia um problema em uma delas, o conhecimento destes funcionários se tornava muito valioso para saber onde a rede passava e onde poderia estar o possível vazamento, para que os reparos fossem realizados e o bairro ou as residências pudessem ter de novo o “precioso líquido” em suas torneiras.

Finalizando a presente matéria, através da menção destes servidores públicos municipais que trabalharam no serviço de água e esgoto de Vargem Grande do Sul, a Gazeta de Vargem Grande presta uma singela homenagem a todos os servidores que não tendo dia ou hora, labutam no presente e no passado também trabalharam muito para não faltar água na casa dos vargengrandenses.