Cerâmica Sopil comemora 100 anos de fundação

Uma indústria brasileira comemorar 100 anos em funcionamento é um fato notável. Se esta empresa é do setor cerâmico, torna-se ainda mais relevante, dado os muitos problemas que a indústria cerâmica vivencia no Brasil, principalmente nos tempos atuais.

A Sociedade Oeste Paulista Industrial Ltda, mais conhecida como Cerâmica Sopil comemorou no dia 19 de setembro, terça-feira, seu centenário de fundação. Denominada inicialmente Malatesta & Cia Ltda, foi fundada em 1923 por Luiz Malatesta, diretor técnico; pelo capitão Francisco Ribeiro da Costa e pelo médico Francisco Álvares Florence, que foi vereador em Vargem e depois deputado constituinte por São Paulo.

Um ano depois, a empresa passa a se chamar Sociedade Oeste Paulista Industrial Ltda tendo como sócios o capitão Francisco Ribeiro da Costa, sua esposa Maria Cherubina e o dr. Francisco Alvarez Florence.

No transcorrer de sua história, a Sopil ainda teve como sócios o ex-prefeito Francisco Ribeiro Carril, Fausto Cagnoni, dr. Célio Carril, Orlando Giglioli, Miguel Maaz, dr. Décio de Andrade Dias, José Maurício Cavalheiro e atualmente são proprietários da empresa os familiares de Miguel Maaz e Cássio Abrahão Dutra, que responde pela sua administração.

Conhecida no passado pelo slogan “Sopil: a melhor telha do Brasil”, teve seu período de grande expansão sob a administração de Francisco Ribeiro Carril, conquistando muitos clientes pela qualidade de seus produtos, espírito que o empresário Cássio Abrahão Dutra procura manter até nos dias atuais, investindo no aperfeiçoamento da produção, novos maquinários e certificados de qualidade na produção de blocos estruturais e de vedação.

Contando com cerca de 30 funcionários, gerando e distribuindo riqueza nestes 100 anos, a empresa se destaca vendendo seus produtos na região, contando com um time de colaboradores, alguns com muitas décadas de trabalho na Sopil, o que assegura qualidade no processo de produção.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, o diretor Cássio Abrahão Dutra falou que chegar aos 100 anos é um marco histórico, que traz nesta trajetória o esforço de inúmeras pessoas, cada uma deixando sua contribuição para que a Sopil pudesse comemorar este momento tão especial.

“Não sei quantas empresas chegam a completar 100 anos no Brasil, seria importante políticas públicas que valorizassem a longevidade das empresas, verdadeiras fontes geradoras de renda e trabalho”, afirmou.

Para ele, a Sopil sempre primou em fazer produtos de qualidade, voltados para as necessidades dos clientes e atenta às novas tecnologias. “Dentro das possibilidades, fomos acompanhando a evolução do setor”, afirmou.

Sobre o momento atual que vive o parque cerâmico no Brasil, disse que vê com preocupação, mas com esperança que a economia vai melhorar. “Confiança foi algo que sempre nos motivou. O Brasil tem muito que crescer na área de construção civil, motivo que nos anima a continuar investindo”, concluiu.