Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Aparecida Rotta de Paiva, aos 90 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 21, em Campinas onde residia. Deixou o marido Mauro Elias de Paiva; os filhos Bernadete, Mauro Antônio, Mariângela e Márcia; o genro Paulo; a nora Ana; os netos João Marcelo, Luís Eduardo, Mônica, Vanessa, Ulisses, Marcela, Guilherme, Gabriela e Julia; os bisnetos Lucas, Arthur, Laura, Marina, Luísa, Gabriel, Isabela, Bernardo, Maria Clara, Lavínia e Miguel. Seu sepultamento aconteceu nesta sexta-feira, dia 22, no Cemitério Nossa Senhora da Conceição em Campinas.

Faleceu Arestina Puga Fuentes dos Santos, aos 79 anos de idade, no dia 20 de setembro. Viúva de Benedito Onofre; deixou os filhos Lenoir, Neloi, Cinira e Ricardo; os genros Marcos e Paulo; as noras Márcia e Rose; os netos Felipe, Isabelle, Daiane, Larissa e Letícia; e os bisnetos Maria Vitória e Artur. Foi sepultada no dia 21 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Tadeu José Petucco, aos 47 anos de idade, no dia 20 de setembro. Foi sepultado no dia 20 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.