Bushido classifica mais 4 atletas para a Final do Paulista

Os judocas da Associação Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, participaram do Open Ajinomoto Aspirante, no último sábado, dia 16, em Aguaí. A competição foi organizada pela Federação Paulista de Judô e classifica o primeiro e o segundo colocado de cada categoria para a Final do Campeonato Paulista de Judô.

A equipe Bushido contou com 10 judocas que conquistaram cinco medalhas, sendo duas de ouro, duas de prata e uma de bronze, classificando mais quatro alunos para a final. Os medalhistas foram João Vítor Ramazotti, campeão no sub 18 médio, Luis Otávio Marini Nascimento, campeão no adulto meio pesado, Ariane Freitas Mafra Domingues, vice-campeã no sub 11 meio leve, Melissa Asnaldo Romão, vice-campeã no sub 15 meio médio e Hilton Barbosa Almeida de Carvalho, terceiro colocado no sub 11 meio médio.

Também participaram da competição os judocas Kaue Andrade da Silva, Maria Isabel Ramazotti, Sophia Gabriely da Costa, Maria Luiza Rabelo e Luiz Miguel A. da Costa.

O sensei Daniel falou sobre a competição. “Parabéns a todos por mais esse ótimo resultado e agora é treinar forte para a grande final do Paulista, que acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro em Itapecerica da Serra (SP). Agradecimentos a toda a diretoria Judô Bushido em nome da presidente Val Lima Taú, aos pais e mães, ao sensei Rafael Casagrande que trabalhou como técnico, aos amigos Lukinha Aliende, Aline Guerrero, ao diretor de esportes Luis Carlos, ao prefeito Amarildo e Prefeitura. Arigato gozaimasu!”, disse.