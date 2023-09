Copa Vargem de Handebol: Vargem teve bons resultados

No último domingo, dia 17, aconteceu a Copa Vargem de Handebol no CEE José Cortez, que foi disputada na categoria sub-11 masculino e feminino das cidades de Vargem Grande do Sul, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso e Hortolândia.

As disputas foram na categoria sub-11, sendo as primeiras partidas realizadas nessa categoria pelas equipes de Vargem. No masculino, a equipe de Vargem venceu os três jogos, sagrando-se a campeã do torneio. A equipe de São Sebastião do Paraíso foi vice-campeã, Poços de Caldas ficou em terceiro e Hortolândia na quarta colocação.

No feminino, Vargem venceu Hortolândia e foi derrotada por São Sebastião do Paraíso, que venceu os seus dois jogos e foi a campeã. A equipe de Vargem foi vice-campeã.

No masculino, no jogo contra Poços, Vargem venceu por 5 a 4, com três gols de Lucas Fiorete, um de João Vitor Domeneciano e um de Matheus Rozalino. No jogo contra São Sebastião do Paraíso, Vargem marcou 7 a 5, com dois gols de João Vitor Domeneciano, dois de Theylor Vieira, um de Gabriel Valverde, um de Matheus Rozalino e um de Pedro Pedretti. Na disputa contra Hortolândia, Vargem venceu por 6 a 1, com dois gols de João Vítor Domeneciano, um de Davi Barbosa, um de Kenedy Benedito, um de Miguel Correa e um de Theylor Vieira.

No feminino, Vargem fez 5 a 1 em Hortolândia, com três gols de Rafaela Barbier e dois de Ludmilla Pinheiro. São Sebastião do Paraíso venceu Vargem por 10 a 3, sendo que a equipe vargengrandense contou com dois gols de Kemilly de Oliveira e um gol de Rafaela Barbier.

O professor Juliano, responsável pelo Handebol do Departamento de Esportes, ressaltou que não esperava esse resultado expressivo nesses primeiros jogos nessa categoria. “Nossos atletas treinam diariamente, mas a única competição disputada até então por ambas as equipes, foram na categoria até 13 anos, dessa vez jogando na sua faixa etária tiveram um desempenho excelente contra equipes mais experientes em competições, nossos meninos e meninas estão de parabéns pelas conquistas”, disse.

O próximo compromisso das equipes acontece em Mococa, no próximo sábado, dia 23, na disputa da Copa Mococa de Handebol.