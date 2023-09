Cristiane Morandin palestrou em evento no Marrocos

A médica ginecologista Cristiane Coracini Morandin participou do evento Summit Mulheres no Deserto 2023. Como única médica entre as 17 palestrantes, ela fez parte do Painel da Saúde e falou sobre Medicina Integrativa, apresentando o Método SEEI, criado por ela mesma e aplicado em suas consultas.

O evento, que aconteceu do dia 6 ao dia 11, reuniu mulheres de várias áreas com o objetivo de desenvolvimento pessoal e profissional, ressaltando o equilíbrio espiritual, profissional e pessoal, estando assim cada vez mais fortalecidas e empoderadas, por meio do autoconhecimento. O evento aconteceu em Arfoud, no hotel do grupo Xaluca.

Criado por Janaina Araújo e com a curadoria de Núbia Lentz, o Summit foi um marco na celebração das lideranças femininas, sendo um evento organizado por mulheres brasileiras para mulheres brasileiras, reunindo renomadas empresárias, como Luiza Trajano e Chieko Aoki. A cobertura do evento foi realizada pela revista IstoÉ Mulher e todas as notícias sobre o evento podem ser acessadas no portal da revista. O painel de Cristiane, Cuidando de Si: Autoconhecimento, Saúde e Bem-Estar, pode ser assistido pelo link www.youtube.com/watch?v=9hxG5UcUAnw.

À Gazeta de Vargem Grande, a médica Cristiane falou sobre o evento. “Foi um encontro de muita conexão entre todas nós, transformação, trocas generosas com mulheres grandiosas, aprendizado e também de muitos projetos para o futuro, incluindo várias ações sociais. Também senti a força da natureza com chuva no deserto e o terremoto que para nós se manifestou de maneira leve e sutil e não tínhamos ideia do tamanho dessa triste tragédia, com tantas mortes”, disse.

O terremoto que atingiu o Marrocos na sexta-feira, dia 8, teve magnitude de 6,8 e aconteceu há cerca de 500 quilômetros da cidade onde estava acontecendo o evento. “Na hora, sentimos um leve tremor, mas estávamos tão focadas no evento, que não imaginamos o que havia acontecido. Vimos nos noticiários do dia seguinte e prestamos nossa solidariedade, fazendo um minuto de silêncio”, contou.

Cristiane comentou que estava em um grupo de 50 mulheres representantes de vários setores e teve a honra de ser a única médica convidada a palestrar. “Participei do painel ‘Cuidando de si: autoconhecimento, saúde e bem estar’, juntamente com o Núcleo Ser, de Dirce Katayama, Sumara Silva e a atriz Luciana Vendramini. Eu falei sobre saúde integrativa e abordei o método que desenvolvi ao longo de anos de estudo, experiência pessoal e profissional e que aplico na minha vida e na dos meus pacientes, estes podendo ser atendidos de forma presencial ou a distância”, contou.

A médica explicou sobre o método. “Esse método chamado SEEI é baseado nos pilares de saúde (sono, estresse, exercício, intestino), sendo ajustados de maneira minuciosa para cada paciente, de acordo com anamnese e exames clínicos, tendo em vista também a suplementação de vitaminas e antioxidantes de maneira individualizada quando necessário, alimentação e avaliação hormonal”, pontuou.

“O objetivo desse método que aplico em meus atendimentos é atuar na prevenção de doenças, manutenção da saúde e uma vida com qualidade mesmo que o paciente conviva com alguma doença crônica. Este é sempre avaliado como um todo e não de maneira fragmentada”, informou.

O painel de Cristiane aconteceu no domingo, dia 10. “Fiquei muito feliz de contar com a presença de todas as palestrantes e convidadas e também como vargengrandense e brasileira, falar do meu trabalho e experiência profissional para esse grupo tão seleto de mulheres, onde verdadeiros laços de amizade foram criados em prol do bem comum”, finalizou.