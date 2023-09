Evento sobre autismo reuniu 120 pessoas

O evento ‘Autismo: Cuidando de quem cuida’ reuniu 120 pessoas no sábado, dia 16, no Salão de Festas São Benedito. Na ocasião, 11 profissionais palestraram sobre o tema para os participantes. O encontro foi promovido e organizado pela empresa Núcleo Desenvolver, que convidou os profissionais para palestrar.

À Gazeta de Vargem Grande, a psicóloga e analista de comportamento Daiane Passoni, fundadora do Núcleo Desenvolver, disse que o evento atingiu o esperado. “Participaram pais, professores e educadores da rede municipal e privada. O evento contou com a participação de profissionais de diversas áreas para falar sobre cuidados com a pessoa autista”, disse.

Conforme explicou, o Núcleo Desenvolver está programando mais dois eventos, um aberto ao público e outro em formato de capacitação. Além dos profissionais palestrando, Patricia e Arthur foram os convidados especiais que se encontram no Transtorno do Espectro Autista

Durante o evento, ocorreu uma ação solidária em prol da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Vargem Grande do Sul, onde os convidados doaram alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Segundo Daiane, os participantes aderiram à ação e a doação foi bem expressiva.