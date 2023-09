Festa do Spaço Evelyn será no Dia das Crianças

Um evento muito aguardado pela garotada de Vargem é o Spaço Evelyn, uma festa cheia de brincadeiras, e diversão para os meninos e meninas da cidade, oferecida no Dia das Crianças pelo empresário Amarildo de Figueiredo, o conhecido Ratinho, que dá continuidade à ação social desenvolvida inicialmente por sua filha, Evelyn Mendonça de Figueiredo, falecida em 2018.

A festa acontecerá no feriado do dia 12 de outubro, uma quinta-feira, no Distrito Industrial, em frente à empresa Solução Eventos. Durante o evento, que chega em sua quarta edição neste ano, haverá brinquedos infláveis, sorvetes, pastéis, hot-dogs e batata frita. A criançada também poderá ficar ainda mais bonita com um corte de cabelo especial.