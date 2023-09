Inauguração do Tilápia & Cia.com

O Tilápia & Cia.com foi inaugurado no último sábado, dia 16, a partir das 9h. Na ocasião, aconteceu uma degustação e delivery as pessoas presentes. A loja possui variedade de peixes frescos de água doce e salgada e mais de 60 pratos de fabricação própria e está localizada na Avenida Santa Terezinha, nº 60.

No local, também há pastéis de tilápia, camarão e bacalhau, oito tipos de massas com recheio de tilápia, bolinhos de tilápia, camarão e bacalhau, salgados de tilápia e oito tipos de peixes temperados e empanados, prontos para fritar.

À Gazeta, os proprietários Jaqueline Leandro Ranzani de Souza e Ivan de Souza contaram sobre a inauguração. “Foi maravilhoso, passou além das expectativas. Formou fila na calçada e encheu muito, muitos clientes compraram”, disseram