Departamento de Esportes e Lazer realizam exames médicos

Durante os meses de setembro e outubro o Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul irá realizar os exames médicos para utilização das piscinas públicas municipais.

Os exames serão realizados somente para quem já tem a carteirinha no CEE José Cortez, na Vila Santana, e no Clube XXI de Abril, na Vila Polar. Neste sábado, dia 23, haverá exames no Clube XXI de Abril das 13h às 17h. Também haverá exames no local no próximo sábado, dia 30, das 13h às 17h.

Na próxima quinta-feira, dia 28, haverá novamente exames das 18h às 21h. O local também realizará exames no dia 5 de outubro, uma quinta-feira, das 18h às 21h e no dia 7 de outubro, um sábado, das 13h às 17h.

Aqueles que precisam confeccionar a carteirinha, devem ir ao Departamento de Esportes, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta. Os interessados devem levar documento de identificação com foto e CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço.