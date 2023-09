Grama vence Tambaú por 8 a 0

A equipe de São Sebastião da Grama realizou sua primeira partida na segunda fase do 7° Campeonato Interprefeituras contra a equipe de Tambaú. Grama conseguiu a vitória por 8 a 0 fora de casa em jogo que aconteceu na segunda-feira, dia 18.

Segundo a Prefeitura Municipal de Grama, a partida teve um pênalti defendido pelo goleiro Lucas e os gols foram marcados por Tcharlão, Bufinho, Mário e Josué, que marcou cinco gols para o time.

O próximo jogo de São Sebastião da Grama será no dia 2 de outubro, no Ginásio de Esportes Flávio Abba, contra o time de Itobi. Na ocasião, a equipe vai buscar a classificação em primeiro lugar no grupo para garantir que o jogo da semi final seja realizado em São Sebastião da Grama.