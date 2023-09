Obra da ponte sobre Rio Verde continua até o fim deste ano

As obras da ponte que a Prefeitura Municipal está construindo perto da Praça da Bíblia, ligando a Rua Bernardo Garcia, localizada no Centro, com a Rua Getúlio Vargas, no Jardim Redentor, continuam. Segundo a Prefeitura Municipal, a previsão é de que a obra seja concluída em dezembro deste ano.

A prefeitura informou que no local já foram realizadas as fundações e cortinas do muro de sustentação da ponte em ambos os lados e que atualmente está acontecendo a compactação dos aterros das cabeceiras. Os próximos passos, conforme o explicado, é a instalação das vigas e longarinas metálicas para montagem da laje.

O valor investido na obra foi de R$ 1.011.908,78, oriundos da Casa Militar e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do governo do Estado de São Paulo com a colaboração do Deputado Rafa Zimbaldi.

Na sessão da Câmara Municipal de 15 de agosto foi aprovado o projeto de lei 106/2023, sobre abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 79.650,41 devido às interferências encontradas no momento das escavações das fundações. A prefeitura explicou que o valor será usado para interferências de rede de drenagem urbana e rede de esgoto não cadastradas no local de implantação da ponte.

Outro projeto referente à obra foi aprovado na última sessão da Casa de Leis, que aconteceu terça-feira, dia 19. O projeto 123/2023 autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial de R$ 50.595,44. Conforme a justificativa do projeto, o valor do convênio foi de R$ 1.100.106,40, destes cabendo à Coordenadoria a transferência da quantia de R$ 1.045.101,08, correspondente a 95% e R$ 55.005,32 de responsabilidade do município, mediante contrapartida correspondente a 5%.

Contudo, no processo licitatório o valor da obra foi reduzido para R$ 1.011.908,78, valor este que equivocadamente foi interpretado como oriundo da Coordenadoria, ou seja, dentro dos 95%, gerando uma única dotação para referida despesa, ordem de serviço n.º 7243 de 14.10.2022. O prefeito Amarildo Duzi Moraes pontuou que na prestação de contas das primeiras medições foi detectado que o Governo do Estado manteve no Plano de Trabalho referido convênio a proporção inicial de 95% e 5%, sendo necessário criar uma despesa para atender a contrapartida do município no valor de R$ 50.595,44, para regularização.

A obra

Depois de muitas reclamações dos moradores pela paralisação das obras que tiveram início em dezembro do ano passado e sofreu com as chuvas que caíram desde o início do ano, fazendo com que somente agora no começo deste mês de maio elas pudessem ter continuidade, os funcionários da empresa que ganhou a licitação estão trabalhando a todo vapor desde maio.

Com o atraso de quase seis meses e com as fortes chuvas causando erosão, os vereadores foram acionados pelos moradores próximos e por diversas vezes a construção da ponte foi objeto de discussão na Câmara Municipal.

A mesma Câmara que em 15 de junho do ano passado, conforme matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, aprovou um crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.106,40, visando a construção da obra.

A liberação do recurso oriundo da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), teve a participação na ocasião do deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), que recebeu o título de Cidadão Vargengrandense outorgado pelos vereadores municipais.

Segundo a matéria publicada na época, os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, tiveram participação na solicitação do recurso para a obra junto ao deputado.