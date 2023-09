Extrapolou

Na última sessão de Câmara, o vereador Fernando Corretor (Republicanos) extrapolou os limites do decoro parlamentar ao rasgar uma edição do jornal Gazeta de Vargem Grande durante o uso da palavra livre e jogar os pedaços no plenário do Legislativo vargengrandense.

Não gostou

O vereador não gostou do conteúdo do Editorial do jornal que circulou no dia 9 de setembro, intitulado “Mais que dinheiro, falta esclarecimento”, onde tratava da questão da compra de soro contra picada de escorpião. O vereador durante a sessão que tratou do caso, disse que ia comprar o soro e enviar para o hospital, algo proibido de se fazer.

Instigado

O jornal tomou conhecimento que Fernando Corretor teria sido instigado e cobrado por pessoas que tem influência sobre ele, para tomar uma atitude contra o Editorial do jornal, o que infelizmente acabou acontecendo da pior maneira. Ele poderia comentar a respeito do fato no plenário da Câmara ou mesmo se dirigido ao jornal e solicitado um esclarecimento, dando a sua versão dos fatos. Lamentável a sua atitude e de alguns vereadores que o parabenizaram pelo feito.

O lado bom

O lado bom de tudo isso, é que o vereador Fernando Corretor leu o Editorial, bem como outros seus colegas e o conteúdo pode vir a ter um efeito positivo na sua compreensão do que é a vida pública, levando-o a pensar duas vezes antes de fazer proselitismo político e populismo.