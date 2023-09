Votação para o Conselho Tutelar é essa semana

Os candidatos a membros do Conselho Tutelar de Vargem Grande do Sul já estão fazendo suas campanhas para a eleição. A votação acontecerá no próximo domingo, dia 1º de outubro, das 8h às 17h, na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco Ribeiro Carril, situada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Centro.

Poderão participar como eleitores todos os cidadãos com domicílio eleitoral em Vargem Grande do Sul e que estejam quites com a Justiça Eleitoral. O eleitor poderá escolher até cinco candidatos, assinalando seus números e nomes em cédula própria, que será depositada em urna lacrada. O voto é universal, facultativo e secreto.

O presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) Leonardo Ranzani Carvalho Palaia destacou que “as eleições para a escolha dos membros do Conselho Tutelar é o momento que a sociedade tem para exercer seu papel de cidadania e garantir a proteção e promoção dos direitos de nossas crianças e adolescentes”.

Para votar em Cleide Aparecida Patrocinio Cavalari aperte 02, em Sonia Helena Roque de Carvalho aperte o 04 e em Renata Gabrielli Moraes aperte 05. O número de cédula de Mateus Felipe Marçola é 06, de Geovana Andrade é 07 e de Daliete da Silva Quirino é 08.

Para escolher Nágila da Silva clique 09 e para votar em Ivone de Lourdes Cantalício aperte 10. Carlos Alexandre Bíscaro Gindro é o número 11, Fernanda Roberta Donnini é o 12, Sirlene Castilho Marceli Silva é o 13 e Cristina Alves Cardozo Bueno é o 14.

O número de cédula de Mariana Eliza Dotta é o 15, de Naiara Aurilietti Bianchetti Locatelli é o 16 e de Bruna Simões Gutierres é o 18. Joice Maria Bertoloto é o número 20 e Isabela Faconi Borges o 22.