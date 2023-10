17 candidatos concorrem ao cargo de conselheiro tutelar

A votação para a escolha dos membros do Conselho Tutelar de Vargem Grande do Sul acontecerá neste domingo, dia 1º de outubro, das 8h às 17h, na Escola Municipal de Educação Básica Professor Francisco Ribeiro Carril, situada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Centro.

Poderão participar como eleitores todos os cidadãos com domicílio eleitoral em Vargem Grande do Sul e que estejam quites com a Justiça Eleitoral. O eleitor poderá escolher até cinco candidatos, assinalando seus números e nomes em cédula própria, que será depositada em urna lacrada. O voto é universal, facultativo e secreto.

O jornal traz um perfil resumido de cada candidato, com seu número da cédula e o nome completo, para que os eleitores conheçam um pouco dos concorrentes ao cargo.