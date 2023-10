Ajudando a proteger crianças e adolescentes

Neste domingo, dia 1º de outubro, o vargengrandense tem uma missão muito importante: votar nos novos membros que irão compor o Conselho Tutelar da cidade. Serão esses conselheiros que irão atuar pelos próximos anos na garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul. Sem dúvida, uma tarefa de grande responsabilidade, com uma demanda de trabalho muito alta e muitas vezes, com um grande desgaste psicológico. Afinal, essas pessoas vão lidar com uma série de problemas que envolvem muitas vezes quadros de abandono, crianças e adolescentes vítimas de violência, abusos, entre outras situações de violações de direitos. Por isso, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) faz um trabalho criterioso, seguindo todas as determinações e regulamentações legais, para que os candidatos estejam preparados para a tarefa que vão desempenhar e que estejam à altura da importância desse dever para toda a sociedade. O eleitor também tem um importante papel a cumprir nesse domingo, que é o de escolher entre os candidatos, os cinco que ele considera mais aptos a desempenhar esse trabalho. Para isso, não devem contar apenas com a indicação de amigos, de líderes religiosos ou com a afinidade que possam ter com os que estão concorrendo a esse cargo. Devem, sobretudo, conhecer cada uma dessas pessoas, procurar saber o que efetivamente pensam sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o quanto estão a par da realidade da infância e juventude de Vargem Grande do Sul. Saber onde estão essas crianças e jovens, o que fazem, quais são suas principais ameaças, onde estão e como são as áreas de maior vulnerabilidade social em Vargem, além de conhecer profundamente a rede de apoio existente no município, tanto na Educação e Saúde, quanto na assistência social. Porém, além do conhecimento técnico, deve ter também empatia e reconhecer as violências subjetivas que as crianças e adolescentes estão submetidas. Assim, o eleitor que participar dessa escolha procurando conhecer bem seus candidatos, dará seu voto de maneira consciente e irá contribuir e muito para que as crianças e adolescentes de Vargem Grande do Sul tenham seus direitos resguardados, o que só colabora de maneira positiva para o futuro da cidade.