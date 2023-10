CMDCA divulga resultado da eleição dos conselheiros tutelares

O presidente Leonardo Ranzani do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA enviou ao jornal por volta das 19hs, ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o resultado da eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de Vargem Grande do Sul que irão tomar posse no início de janeiro de 2024, ocorrida neste domingo, na Escola Prof. Francisco Ribeiro Carril. Ao todo votaram 1422 eleitores, sendo os eleitos os que obtiveram o maior número de votos, seguidos dos cinco suplentes mais bem votados.

Veja abaixo a relação dos cinco mais votados e também dos seus suplentes:

1 – Sonia Helena Roque de Carvalho (618) n. 4

2 – Cristina Alves Cardozo Bueno (530) n. 14

3 – Cleide Aparecida Patrocínio Cavalari (250) n. 2

4 – Isabela Faconi Borges (244) n. 22

5 – Bruna Simões Guitierres (230) n. 18

6 – Renata Gabrielli Moraes (178) n. 5

7 – Joice Maria Bertoloto (163) n. 20

8 – Naiara Aurilietti Bianchetti Locatelli (156) n. 16

9 – Ivone de Lourdes Catalicio (140) n. 10

10 – Mariana Elisa Dotta (135) n. 15

11 – Fernanda Roberta Donini (133) n. 12

12 – Nagila Da Silva (128) n. 9

13 – Sirlene Castilho Marceli Silva (124) n. 13

14 – Geovana Andrade (123) n. 7

15 – Mateus Felipe Marçola (117) n. 6

16 – Carlos Alexandre Biscaro Gindro (80) n. 11

17 – Daliete da Silva Quirino (57) n. 8