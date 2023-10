Campanha de multivacinação começa e Dia D será sábado, dia 7

A campanha de multivacinação para atualização das cadernetas vacinais de meninas e meninos de zero a menor de 15 anos terá início nesta segunda-feira, dia 2. A campanha segue até dia 31 de outubro e será organizada pelo Departamento de Saúde de Vargem Grande do Sul. Para participar da campanha de multivacinação e do Dia D, basta levar a carteirinha de vacinação, cartão do SUS e CPF.

Com o tema ‘Quem ama, vacina’, a campanha será realizada das 8h às 17h nas salas de vacina dos ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, e Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores e do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita, na Vila Santa Terezinha.

No próximo sábado, dia 7, acontece o Dia D da campanha, onde a prefeitura está preparando um dia muito especial com muitas brincadeiras e diversão com brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, sorvete, trenzinho, brindes e ainda o sorteio de bicicletas.

O Dia D será das 8h às 17h no ESF Benedito Martins, no Jardim Santa Marta, ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, Jardim Dolores, ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, ESF Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha e ESF Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar.

A prefeitura ressaltou que, graças às rotinas de imunização que temos no país, várias doenças imunopreveníveis foram eliminadas ao longo dos anos. “Mas, se as coberturas vacinais caem, como temos observado nos últimos tempos, nossas crianças ficam vulneráveis e as doenças podem voltar. A saúde do seu filho não pode esperar. Proteja quem você ama”, disse.