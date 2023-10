Agrediu mulher e fugiu

No sábado, dia 23, a Polícia Militar foi acionada em uma ocorrência de violência doméstica, por volta das 9h30, no Centro. A vítima informou que seu marido, após passar a noite fora, estava agressivo.

Ele havia danificado a porta principal e uma porta lateral da casa, entrando na residência e agredindo a vítima com puxões de cabelo e violência psicológica. Com isso, a vítima unhou o lado esquerdo do queixo do agressor.

Aos policiais, a mulher informou que quando o marido notou que ela estava acionando a Polícia Militar, deixou o local em um veículo Fiat Palio, informando ainda que temia que ele retornasse à residência.

Com as características do rapaz, a PM conseguiu localizá-lo na Vila Santa Terezinha. Os envolvidos foram levados ao Plantão de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão tomou conhecimento dos fatos e não ratificou a voz de prisão dada pelos policiais. As partes foram ouvidas e liberadas.