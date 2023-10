Escola D. Pedro II comemorou aniversário da cidade

A Escola D. Pedro II realizou uma semana de atividades em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado na terça-feira, dia 26. Segundo o informado pela diretora pedagógica Fátima Gaiardo Lotti, durante todo o mês de setembro os alunos cantaram o hino, estudaram sobre a bandeira e falaram sobre a história de Vargem.

Em busca de aprender um pouco mais da história da cidade, os alunos do 1° ano da professora Jussara e da professora Lucelena fizeram uma visita à Casa Candinho. No local, eles foram recebidos por José Roberto Pereira Lima, o atual responsável pela confeitaria. “Eles tiveram uma aula de história maravilhosa, que além de nos contar sobre a família e também da padaria, enriqueceu ainda mais com informações de nossa cidade e sua evolução durante os anos”, disse.

“Lá os alunos também conheceram um dos filhos de José Cândido Pereira, o conhecido Zé Candinho. E claro, não podiam sair sem a degustação do tradicional biscoito, bem casado e pé de moleque. Afinal, como falar da história de Vargem sem falar da Padaria Candinho?”, completou.

Nesta sexta-feira, dia 29, os alunos da Escola D. Pedro II receberam a visita do prefeito Amarildo Duzi Moraes, que contou um pouco mais da história da cidade e os lugares importantes que o município possui. Ele foi recebido pelas crianças, cantou o hino junto aos alunos e participou de um bate-papo bem animado.