Homem embriagado atropelou uma pessoa e tentou fugir

Um atropelamento aconteceu na Avenida Dom Thomas Vaquero, no domingo, dia 24. A Polícia Militar foi acionada e o condutor tentou fugir do local, mas foi abordado por uma viatura que estava em patrulhamento.

A vítima foi socorrida ao pronto socorro com ferimentos leves. O condutor do veículo declarou que havia ingerido bebida alcoólica e foi submetido ao teste do etilomêtro constatando que estava embriagado, resultando em 0,72 mg/l de álcool.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil e os envolvidos foram liberados após o condutor fornecer sangue para exame laboratorial. As medidas administrativas foram realizadas e o veículo foi apreendido.