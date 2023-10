Homem foi pego com 49 kg de fio de cobre da Vivo

No bairro Jardim Dolores, a Polícia Militar apreendeu um homem com 49 quilos de fio de cobre na quinta, dia 28, por volta das 10h, no Jardim Dolores.

Durante patrulhamento, o rapaz, recém saído do sistema prisional e conhecido pelo crime de receptação, foi visto pela equipe. Ele estava ensacando diversos fios de cobre na via pública, totalizando 49 quilos.

Ele foi levado à Unidade de Polícia Judiciária, bem como os fios, que foram apreendidos. Durante a ocorrência, o representante da Vivo foi ao local e reconheceu os fios de cobre como sendo de propriedade da empresa. Nos emaranhados dos fios, foi encontrada uma plaqueta de identificação da empresa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a ele pelo crime de receptação, confirmada pelo delegado. Após elaboração do boletim de ocorrência de receptação culposa, os objetos foram devolvidos ao representante da empresa. O rapaz foi liberado.