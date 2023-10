Igreja São Benedito será reinaugurada

A Igreja São Benedito, localizada na Rua Prudente de Moraes, no Centro, será reinaugurada e um tríduo em louvor a São Benedito será realizado de terça-feira, dia 3, a quinta-feira, dia 5. A igreja foi inaugurada em 1976 e a reforma teve início em agosto de 2022.

Na terça-feira, dia 3, às 19h30, haverá benção e reinauguração da igreja, com o padre Carlos Eduardo Dóbies, da Paróquia Sant’Ana. Na quarta, dia 4, o padre Mansueto Rodrigues de Almeida, de Itobi, realizará o tríduo às 19h30.

Na quinta-feira, dia 5, dia de São Benedito, haverá procissão e missa festiva às 19h30, com padre Hélio Marcos Riciati, da Paróquia Sant’Ana. Os participantes precisam levar vela.

Toda a população é convidada para participar da reinauguração e do tríduo. É pedido que os fiéis doem um quilo de alimento não perecível, que será destinado para pessoas em vulnerabilidade social.

À Gazeta de Vargem Grande, o padre Carlos Eduardo Dobies, conhecido como padre Eduardo ou padre Du, pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana, informou que a reforma ainda não chegou ao fim, mas que já é possível usar o espaço e, por isso, farão a reinauguração.

O padre falou sobre a obra. “Começamos a reforma em agosto de 2022, então nós estamos trabalhando na restauração da igreja há um ano e dois meses. Nós fizemos telhado, trocamos todo o reboco, todas as janelas e acrescentamos dois cômodos, que é a sacristia e também um banheiro. Foi feito uma capela do Santíssimo, trocado todo o piso, revestimento, nós mudamos um pouco o presbitério também”, disse.

“E ainda nós temos que comprar os bancos, o equipamento de som, a mobília, é isso que falta agora por dentro. Por fora, nós estamos terminando, ainda não terminamos a parte de pintura”, explicou.

Ao jornal, ele falou sobre os próximos passos. “Nós queremos, a partir de outubro, celebrar na Igreja São Benedito na terça às 19h30, sexta às 7h e sábado às 19h, que é a Eucaristia do Caminho Neocatecumenal que já acontece lá no salão todos os sábados”, disse.

“Nós queremos agradecer de verdade a toda a comunidade pelo empenho, pela dedicação, pela colaboração nessa empreitada”, completou.

Ele também comentou sobre a reforma no Centro Pastoral São Benedito. “Ainda temos que dar continuidade na reforma no Centro Pastoral, que todo o telhado está em péssimas condições, vazando, as telhas estão bem desgastadas e temos que continuar lutando para terminar o muro da frente, e começar o outro lado”, finalizou.

São Benedito

São Benedito foi pastor de ovelhas e lavrador. Aos 18 anos de idade já havia decidido consagrar-se ao serviço de Deus e aos 21 um monge dos irmãos eremitas de São Francisco de Assis o chamou para viver entre eles. Fez votos de pobreza, obediência e castidade e, coerentemente, caminhava descalço pelas ruas e dormia no chão sem cobertas. Era muito procurado pelo povo, que desejava ouvir seus conselhos e pedir-lhe orações.

Cumprindo seu voto de obediência, depois de 17 anos entre os eremitas, foi designado para ser cozinheiro no Convento dos Capuchinhos. Sua piedade, sabedoria e santidade levaram seus irmãos de comunidade a elegê-lo Superior do Mosteiro, apesar de analfabeto e leigo, pois não havia sido ordenado sacerdote. Seus irmãos o consideravam iluminado pelo Espírito Santo, pois fazia muitas profecias. Ao terminar o tempo determinado como Superior, reassumiu com muita humildade, mas com alegria suas atividades na cozinha do convento.

Sempre preocupado com os mais pobres do que ele, aqueles que não tinham nem o alimento diário, retirava alguns mantimentos do Convento, escondia-os dentro de suas roupas e os levava para os famintos que enchiam as ruelas das cidades.