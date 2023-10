Menor foi apreendido por tráfico na Vila Santana

Durante patrulhamento pela Vila Santana na sexta-feira, dia 22, local onde havia inúmeras denúncias de tráfico de drogas no cruzamento das ruas Jardinópolis e Pindorama, um adolescente foi pego por volta das 17h30.

Ao notar os policiais, o adolescente baixou a cabeça com algo dentro da boca. Ao receber ordem de parada, ele pulou da bicicleta e tentou fugir, mas foi abordado.

Ele cuspiu 10 porções de crack no chão, todas devidamente embaladas e prontas para venda. Com ele, foi encontrado um celular e R$ 207,15 em cédulas diversas e moedas. Questionado, disse que as drogas eram suas e nada disse sobre a origem do dinheiro.

O adolescente já era conhecido nos meios policiais por ato infracional tráfico de drogas, tendo sido registrado um boletim de ocorrência na data de 8 de agosto, bem como um boletim de furto de veículo no dia 8 de setembro.

O rapaz recebeu voz de apreensão por tráfico de drogas e foi levado ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou o ato infracional de tráfico de drogas. Ele, porém, foi liberado para seu irmão maior de idade.