Casa Branca realiza Dia D de vacinação no próximo sábado

A partir de segunda-feira, dia 2 de outubro, as Unidades de Saúde Municipais irão participar do Movimento Nacional pela Vacinação, que ocorre até o dia 31. No próximo sábado, dia 7, acontecerá o “Dia D” em todas as Unidades de Saúde, das 8h às 16h.

A Prefeitura de Casa Branca ressaltou que a vacinação no sábado é uma alternativa de horário fora dos dias úteis que a Secretaria de Saúde oferece à população. Durante a semana, o morador deve comparecer à Unidade mais próxima de sua residência levando a Caderneta de Vacinação de Crianças e Adolescentes menores de 15 anos para atualização do Esquema Vacinal, das 7h30 às 17h.

Com o objetivo de levar a imunização o mais perto possível da população, a prefeitura informou que as equipes da saúde municipal realizam, desde o início do ano, várias buscas ativas nas unidades educacionais, empresas, áreas rurais e supermercados de diversos bairros do município.

De acordo com a Diretora de Vigilância em Saúde do município, Thais Ribeiro, não há na campanha uma meta específica, pois o propósito é que pais ou responsáveis levem as crianças e os adolescentes para uma das Unidades e verifiquem quais vacinas estão pendentes.

“Precisamos atualizar as doses aplicadas porque o foco é aumentar a cobertura vacinal e, só assim, será possível proteger as crianças e os adolescentes de possíveis doenças. Basta se deslocar a uma das nossas Unidades Básicas de Saúde com cartão de vacinação e identidade”, orienta.