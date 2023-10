Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Gabrielly Espanhol da Silva, aos 15 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou pais; irmã; tios e primos. Foi sepultada no dia 24 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Muniz da Silva, aos 71 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou o marido Geraldo Quintino da Silva; os filhos Adriano, Marcos, Marcelo, Eliana e Ivone; o genro Mauro; as noras Priscila e Rosemary; os netos Everton, Eliverto, Carolina, Felipe, Miguel, Vinícius, Gabriel e Fernanda e os bisnetos Pedro, Evelyn, Gael e Eloá. Foi sepultada no dia 24 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Carlos Donizete Saraiva, aos 29 anos de idade, no dia 23 de setembro. Deixou os pais Aparecida Vita e Jairo Roberto; o filho Carlos Rafael e irmãos. Foi sepultado no dia 24 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Etore Roberto Macarini, aos 75 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixou a esposa Tereza; os filhos Robson, Rovilson e Luana; a nora Simone; os netos Laura, Gabriela, Maria Eduarda, Davi, Luara e Kauan; o bisneto Igor e as irmãs Maria, Amélia, Ivani e Helena. Foi sepultado no dia 25 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Donizeti Henrique, aos 67 anos de idade, no dia 24 de setembro. Deixou os irmãos Jorge, Célio, Joana e Edwiges. Foi sepultada no dia 25 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Garcia Ferri Ronqui, aos 68 anos de idade, no dia 28 de setembro. Deixou o marido Paulo Sérgio Ronqui; os filhos Dijana e Serginho; o genro Edson; a nora Valéria; os netos Felipe, Vitória e Murilo; e o bisneto Leonardo. Foi sepultada no dia 29 de setembro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Benedita Luiza Janoti Benaglia, aos 76 anos de idade, no dia 29 de setembro. Viúva de José Onório Benaglia; deixa o filho José Gilberto; a nora Rosa Maria e as netas Thalia e Heloisa. Foi sepultada no dia 29 de setembro, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o bancário Sérgio Tadeu Canal, nesta sexta-feira, dia 29 de setembro, em Ribeirão Preto, onde residia. Era filho de Vilelma Femineli Canal e Argemiro Canal- já falecidos; deixa a esposa Ana Maria Scacabarozi Canal; os filhos Rodrigo e Renan; os netos Maria Eduarda, Íris, Caio, Breno e Isabella; os irmãos Maurício, Célia e Antônio e sobrinhos. Seu sepultamento será neste sábado, dia 30 de setembro, às 10h, no Cemitério da Saudade.

Arquivo Pessoal

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedito Domingos, aos 72 anos de idade, no dia 24 de setembro. Foi sepultado no dia 24 de setembro, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Ednelson Miranda Cravo, aos 74 anos de idade, no dia 15 de setembro. Deixa a esposa Maria José; os filhos Rodrigo e Dedé; enteado; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jandira Leal Carvalhal, aos 95 anos de idade, no dia 16 de setembro. Deixa os filhos Romão e Renato e a nora Neide. Foi sepultada no dia 16 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José da Silva Lopes, aos 72 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 21 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Percival Bacci Júnior, aos 70 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou a esposa Maria Cecília; as filhas Mariana e Beatriz; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jurandir Negrini, aos 55 anos de idade, no dia 20 de setembro. Deixou o pai Alberto; a esposa Andrea; e os filhos Júlio e Tarcísio. Foi sepultado no dia 21 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Vilma Rodrigues Gonçalves, aos 80 anos de idade, no dia 21 de setembro. Deixou os filhos João, Joseli e Rosemeire; noras; genros e netos. Foi sepultada no dia 22 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Beatriz Silva, aos 80 anos de idade, no dia 22 de setembro. Deixou a filha Ana Carolina e netos. Foi sepultada no dia 23 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Carmem Silva Magalhães, aos 75 anos de idade, no dia 26 de setembro. Deixou os irmãos Heloisa, Júlio César e Cláudio Henrique. Foi sepultada no dia 26 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Dantas Leite, aos 93 anos de idade, no dia 27 de setembro. Deixou a esposa Joana Joaquim; as filhas Maria Aparecida e Patrícia; a nora Rosimeire; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 27 de setembro, no Cemitério Municipal de Casa Branca.