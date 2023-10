Livro de vargengrandense já pode ser adquirido

O primeiro livro de poesias da vargengrandense Marília Gonçalves Toneto, de 25 anos, foi publicado no último mês. O processo editorial do livro ‘Eu (não) sou louca’, ficou pronto no dia 24 de agosto e já está sendo vendido. O livro conta com mais de 30 poesias e está em divulgação há alguns meses pela autora e também pela Editora Ascensão.

À Gazeta de Vargem Grande, Marília falou sobre a publicação do livro. “Ficou pronto pertinho do meu aniversário. Fiquei muito feliz em ver o livro finalizado, impresso, com todas as minhas sugestões de ilustração, todo diagramado da forma como eu queria que tivesse, foi uma aventura. Foi emocionante e muito gratificante tê-lo em mãos”, disse.

“Passei por alguns inconvenientes no meio do percurso, dúvidas, inseguranças, mas isso acontece em qualquer produção. No fim, a editora me ajudou muito a trilhar esse caminho, meus amigos sempre estiveram presentes, apoiando todo processo editorial, ajudando com a minha ansiedade. No fim sempre dá tudo certo e deu. O livro nasceu e já está em Vargem Grande do Sul”, comemorou.

Aqueles que tiverem interesse em comprar o livro, podem entrar em contato com Marília pelas redes sociais Facebook ou Instagram @marilia.toneto ou comprar pelo site da editora, o https://editoraascensao.com/

“O livro é uma coletânea de poemas femininos e marcantes. Tenho exemplares prontos para serem vendidos e entregues em mãos. Posso levar até a casa do interessado se morar em Vargem ou na região. Eu acho mais viável entrar em contato comigo, pois a entrega pode ser efetuada mais rápida e podemos conversar a respeito de todos os detalhes do livro, discutir os assuntos abordados. É bem mais dinâmico”, comentou.

A escritora disse que as vendas já atingiram as suas expectativas. “Eu estou muito feliz com as vendas, mas sempre queremos mais. Acho importante essa intenção de querer mais palco para artistas da cidade, pois faz da cidade também conhecida. Visualização positiva para a cidade é uma boa proposta e quanto mais lugares o livro aparecer melhor. Um bom exemplo é ele ter sido produzido no Rio de Janeiro, o pessoal não conhecia a cidade, ouviram falar pelo meu livro, acho isso enriquecedor”, disse.

“Queria muito que o pessoal do Departamento de Cultura de Vargem comprasse alguns exemplares para a Biblioteca Municipal para dar acesso também aos adultos e adolescentes que não podem adquirir os livros por questões financeiras. Daria mais visibilidade ao livro, o faria ainda mais conhecido”, completou.

Ao jornal, ela contou que o segundo livro já está sendo produzido. “Ele tem um linear um pouco diferente do primeiro, até por não ser poemas. É uma história não fictícia que aconteceu com a minha filha, uma trajetória de luta de sete meses em UTI neonatal, distantes da nossa cidade natal. Lá eu vou contar todas as nossas batalhas até aqui. Será lindo e emocionante passar para o público um pouco da nossa história”, pontuou.

A autora

Além de escritora, Marília é Pedagoga e pós-graduanda em Psicopedagogia. Ela trabalhou por dois anos junto ao Departamento de Ação Social, mais especificamente no SCFV Tio Carlão e faz trabalho voluntário com a Associação Amigos da Cultura.

A escritora nasceu e cresceu em Vargem, mas esteve em Ribeirão Preto por sete meses, onde escreveu boa parte dos seus registros.