Paróquia Aparecida completa 20 anos de fundação

Em outubro, a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida completa 20 anos e celebra a data com quermesse e novena. Em honra à Nossa Senhora Aparecida, a tradicional quermesse acontece nos dias 6, 7, 8, 12, 14 e 15 de outubro. Haverá ainda leilão virtual, live sertaneja, o tradicional Show de Prêmios e muitas comemorações.

No dia 12, feriado de Nossa Senhora, uma quinta-feira, a quermesse acontecerá a partir das 8h. Na data, a Igreja está aberta o dia todo. Às 5h haverá missa com padre Gilberto, às 7h haverá missa e procissão com padre Eduardo e às 20h missa com padre Antônio.

A benção dos cavaleiros será às 11h e a procissão motorizada com benção dos motociclistas será às 12h, com almoço, comida de quermesse e binguinho.

Às 15h será a Consagração a Nossa Senhora Aparecida, às 16h a missa com padre Richard e às 18h haverá missa e procissão, com encerramento da novena, com padre Antônio. A oração da noite será através do Facebook às 22h.

Novena

A novena solene de Nossa Senhora Aparecida acontece de terça-feira, dia 3, ao dia 11, véspera do Dia da Padroeira do Brasil. A novena será na Casa da Mãe Aparecida, com o tema central deste ano ‘Maria, ensinai-nos que a vocação é graça e missão’.

Quem irá ministrar a celebração do primeiro dia da novena, na terça, dia 3, é D. José Carlos Cabral, o Bispo Diocesano, às 19h30. Na quarta, dia 4, às 10h haverá visita à Sociedade Humanitária e às 19h30 o padre Edson Vallin, que esteve à frente da igreja Nossa Senhora Aparecida por 16 anos e hoje está em São João da Boa Vista, conduzirá a novena.

Na quinta, dia 5, haverá missa e visita ao Hospital de Caridade às 7h. Às 19h, o padre Willian e o Seminário de Filosofia vão ministrar a novena. Na sexta, dia 6, às 10h haverá visita a Apae e, às 19h30, o padre Diogo, de Tambaú celebrará a missa e, após, haverá quermesse.

No sábado, dia 7, às 8h30 haverá gincana das crianças e às 14h haverá benção dos animais, ambos na Praça. Às 18h30, padre Antônio celebrará a novena e o seminarista Lucas será o pregador. Às 20h, haverá uma carreata só de fuscas e quermesse.

No domingo, dia 8, haverá missa às 7h e às 9h. A carreata e benção dos veículos será às 10h e a missa da novena será ministrada pelo padre Edson, de São Paulo. Após, haverá quermesse.

Na segunda-feira, dia 9, a missa às 19h30 será celebrada por padre Denis, de Mococa. Na terça, dia 10, quem conduzirá a quermesse será o padre Anderson Godoy, de São João da Boa Vista. No último dia de novena, na quarta, dia 11, padre Gilberto, vigário da Aparecida, fará o encerramento da novena.

Outras celebrações

No dia 15, um domingo, haverá missa às 7h e às 9h. O Pedal da Padroeira será às 8h e às 11h haverá batizado e consagração a Nossa Senhora Aparecida. Às 18h, acontece a missa de Santa Filomena e, após, quermesse.

No dia 20, às 19h30, haverá leilão virtual no Facebook Santa Aparecida. No dia 21, um sábado, haverá missa às 18h30 e Show de Prêmios e quermesse às 19h30.

No dia 22, domingo, haverá missa às 7h, às 9h e às 18h. No dia 27, a Live Sertaneja às 19h30 no Facebook da paróquia. No dia 28, haverá missa às 18h30 no Santo Expedito e às 19h na Aparecida.

No dia 29, último domingo do mês, haverá missa às 7h e às 9h. A entrega do bolo de Nossa Senhora Aparecida será das 8h às 14h no Centro Pastoral Padre Donizetti e às 18h haverá a missa de encerramento da Festa da Padroeira 2023, na Aparecida.