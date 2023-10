Plataforma Verri: um acervo precioso das cidades da região

por Sérgio Argeu Scacabarrozzi

A Plataforma Verri surgiu da iniciativa do promotor de justiça aposentado, advogado e professor Dr. Octávio Verri Filho, natural de Sertãozinho/SP, quando exercia suas atividades no Ministério Público no município de Cajurú/SP. Incomodado com a falta de um jornal naquela cidade, trabalhou pelo seu surgimento e, a partir dessa e outras atividades, passou a se interessar pela história local e de outras cidades da região. Ao se aposentar, exercendo a atividade de professor na UNAERP de Ribeirão Preto, onde reside, iniciou um trabalho minucioso de viajar pelas cidades da região com o objetivo de coletar livros e outras publicações relacionadas à história dessas localidades. Com o passar dos anos foi constituindo um acervo volumoso que, hoje, ultrapassa os 2 mil e quinhentos volumes, de cerca de 137 municípios de São Paulo e sul de Minas Gerais. Apenas de Ribeirão Preto, sua cidade, a biblioteca Verri possui mais de 700 livros. Os livros que integram a coleção, segundo o seu gestor, são escolhidos quando tratam da história da terra e da gente dos lugares, sendo excluídas as publicações que têm caráter exclusivamente lírico ou literário.

Quando lecionava na UNAERP, teve o auxílio de alunos da área de computação da universidade, que criaram e deram forma a uma plataforma que seria inserida na Internet, disponibilizando o acervo a quantos dele quiserem fazer uso.

Essencialmente, o que é a Plataforma Verri? É uma coleção de livros que tratam da história das cidades da região de Ribeirão Preto, num raio de aproximadamente 150 km a partir da cidade onde ela se localiza. Essa coleção constitui o acervo da biblioteca, devidamente catalogado e inserido na plataforma disponibilizada ao acesso livre pela internet, no endereço www.plataformaverri.com.br. A consulta à Plataforma Verri se dá pela escolha da letra inicial de cada município. Por exemplo: na letra R, são encontrados os municípios cujo nome inicia por ela, como Ribeirão Preto, etc. Da mesma forma, na letra C, encontramos, entre outras, a cidade de Casa Branca, na letra V, Vargem Grande do Sul, na letra S, São José do Rio Pardo, e por aí segue. Abrindo-se o nome de cada cidade, vêm as publicações existentes no acervo, devidamente catalogadas, contendo uma imagem da capa da edição, nome do autor, ano da publicação, número de páginas, editora e um resumo do seu conteúdo. Tudo isso é preparado e disponibilizado no site após minuciosa leitura da obra pelo Dr. Verri, titular do acervo e responsável pela sua manutenção.

Conheci o Dr. Verri há mais de 10 anos atrás, quando ele visitou Casa Branca em uma das suas viagens pelas cidades da região em busca das obras para a biblioteca que planejava formar. Na ocasião pude colaborar com essa tarefa doando alguns livros sobre o município que hoje ali estão disponíveis. A partir daquela época e com a popularização das redes sociais pudemos manter um contato periódico e, sempre que tenho alguma obra disponível, não só de Casa Branca, mas de outra cidade da região, encaminho a ele.

Depois de tanto tempo, finalmente tive a oportunidade de, no dia 28 de julho próximo passado, visitar o Dr. Octávio em Ribeirão Preto e apreciar o seu estupendo acervo, fruto de tanto trabalho, dedicação e paciência. A biblioteca prima, principalmente, pela qualidade e diversidade do seu conteúdo, com obras que representam mais de uma centena de cidades, além da excelente organização, que facilita a localização de cada uma delas. Trata-se, na verdade, de um tesouro de valor incalculável e inestimável, e cada cidade ali representada deveria orgulhar-se por ter a sua história preservada com tamanho zelo e carinho.

Honra-me ter tido a oportunidade de contribuir com esse trabalho cultural de grande valor, bem como de poder ter conhecido in loco esse precioso acervo, além de privar da amizade do Dr. Octávio Verri Filho, um abnegado brasileiro que se dedica a preservar o patrimônio histórico dessa parte do nosso país.