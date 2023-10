Shows atraíram grande público na Represa

A Represa Eduíno Sbardellini recebeu milhares de pessoas de Vargem Grande do Sul e região no último domingo, dia 24, e também na terça-feira, dia 26, feriado municipal de Aniversário da Cidade.

Os eventos foram uma realização da Prefeitura Municipal em comemoração aos 149 anos da cidade. Em ambos os dias, mesmo com as altas temperaturas que atingiram Vargem Grande do Sul, o público não deixou de comparecer na represa.

No domingo, dia 24, a população foi ao local para assistir ao Show de Bruno e Barretto. A Prefeitura Municipal informou que a Praça de Alimentação começou a funcionar a partir do meio-dia e, desde então, o público já começou a chegar no local para curtir um dia de lazer e diversão.

No feriado municipal de terça-feira, dia 26, centenas de pessoas foram à represa para assistir ao show da Banda Gênese. Os shows foram muito animados e a população cantou, dançou e curtiu os dois dias de festa. O caminhão-pipa, que jogou água na população, foi uma diversão para todos.

Praça de Alimentação

Na Praça de Alimentação, as entidades ofereceram deliciosos pratos. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) serviu espetinhos, a Associação Dom Bosco ofereceu pastel e sorvete, a Associação Lucas Tapi vendeu lanche de pernil e churros, o Grupo de Escoteiros Curumins da Mantiqueira ofereceu cachorro-quente, a Associação Bushido de Judô serviu lanches, a Comissão da Via Crucis vendeu salgados, a Fraternidade Espírita Obreiros do Bem ofereceu pizza e batata frita, a Associação Amigos da Cultura venceu açaí e o Hospital de Caridade ficou responsável pelo bar durante os dois dias do evento.

