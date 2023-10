Associada Sicredi de São João ganha R$ 150 mil em promoção

Luciana de Fátima Gregório Zanetti, gerente de vendas de São João da Boa Vista (SP) associada à Sicredi Dexis, ganhou R$ 150 mil após ser uma das sorteadas na Promoção ‘Vem com Elas!’, que aconteceu de 24 de maio a 20 de agosto, inclusive durante a 9ª edição da Copa do Mundo Feminina de Futebol. O evento oficial de entrega do prêmio à associada está sendo preparado e será divulgado em breve.

Luciana seguiu todos os regulamentos ao se cadastrar na promoção e também garantiu mais R$ 100 mil ao Projeto Social Paulistano ‘Em Busca de uma Estrela’, que investe no futuro do futebol feminino no Brasil.

A sanjoanense Luciana, que atualmente faz um tratamento contra um câncer, estava internada em um hospital da cidade quando soube que tinha sido premiada. Ela conta como recebeu a notícia do prêmio e um pouco de sua história nos últimos anos. “Em janeiro de 2021, descobri um câncer de mama. No mês de julho daquele ano, precisei fazer a retirada da mama. Poucos meses depois, em outubro, descobri uma metástase nos ossos, comecei o tratamento, mas continuei trabalhando”, contou. Todavia, em julho deste ano, a gerente de vendas precisou se afastar das funções, pois começou a sentir dores na coluna em decorrência de alguns nódulos. “Financeiramente, isso me abalou muito, porque estou afastada e meus rendimentos reduziram significativamente”, disse.

Em meados de setembro, alguns dias antes de ser hospitalizada, a associada relata que recebeu uma mensagem de um dos gerentes da agência Sicredi Dexis Mantiqueira, o qual informava que, a partir daquele momento, estava como responsável pela conta corrente dela. “No sábado, dia 16, fui internada. Na quarta-feira, dia 21, o mesmo gerente entrou em contato — via WhatsApp — perguntado se poderia telefonar para mim. Eu disse que estava hospitalizada, mas que ele poderia me ligar. Ele ligou e falou que precisava dar uma boa notícia”, lembrou.

E a notícia inesperada era que, por ter se cadastrado na promoção, Luciana havia sido contemplada com o prêmio de R$ 150 mil. “Na hora, foi um misto de êxtase e dúvida (risos). Conversei com ele, mas, logo após, resolvi ligar direto na agência para tirar dúvidas e pedi para falar com ele e fui avisada de que ele estava em outro telefonema. Fiz uma chamada de vídeo para minha família e contei do prêmio. A reação de todos foi de euforia! No dia seguinte, tive alta médica pela manhã e à tarde, por volta das 15h, fui até a agência e tive a confirmação. Agradeço muito a Deus! Eu já que estava preocupada com futuros problemas financeiros e não esperava de maneira alguma ser sorteada. Hoje estou extremamente feliz!”, relatou.