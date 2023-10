Deputado Simão Pedro visitou Vargem

O deputado estadual Simão Pedro (PT) esteve em Vargem Grande do Sul no domingo, dia 24, e visitou a Sociedade Humanitária.

Durante a visita, o deputado esteve junto com os vereadores Célio Santa Maria, Gordo Massagista (PSB), e Paulo César da Costa, o Paulinho da Prefeitura (PSB), bem como o prefeito Amarildo Duzi Moraes, o vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) e membros da entidade.

À Gazeta de Vargem Grande, o vereador Célio pontuou que o deputado Simão Pedro informou que, assim que os recursos e emendas forem liberados pelo Governo do Estado de São Paulo, ajudará a Sociedade Humanitária.

Por diversas vezes, o deputado destinou emendas para a cidade, para o Hospital de Caridade e também para a Sociedade Humanitária.

Visita a gabinetes

Na última semana, na quarta-feira, dia 20, os vereadores Gordo Massagista e Paulinho da Prefeitura estiveram na Assembleia Legislativa e visitaram diversos gabinetes. Na ocasião, o deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania) reafirmou o seu compromisso com a população vargengrandense e prometeu recursos para a cidade. Já a deputada estadual Andrea Werner (PSB) se tornou a mais nova parceira da cidade.

Ao jornal, o vereador Gordo Massagista comentou que o deputado Rafa Zimbaldi deseja construir duas usinas no Hospital de Caridade, uma para produção de energia elétrica e outra para oxigênio, a fim de que a entidade não gaste tanto com os dois itens.