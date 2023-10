Milhares de pessoas assistiram ao Desfile de Aniversário da Cidade

No último domingo, dia 24, milhares de pessoas se reuniram na Praça Capitão João Pinto Fontão e Rua do Comércio para assistir ao tradicional Desfile de Aniversário da Cidade, que teve início por volta das 8h. O desfile contou com a participação das escolas municipais, estaduais e particulares e também das entidades da cidade.

Com o tema “Música, A Play List da Nossa História”, os participantes com suas fantasias, carros alegóricos e interpretação realizaram um show durante a passagem pela rua do comércio. Com muita variedade musical, as alas trouxeram músicas de várias décadas levando o público para uma viagem no tempo, onde foram revividos lembranças da época e boas memórias.

A Prefeitura Municipal ressaltou que a música ou a musicalidade está presente em nossas vidas desde a primeira infância percorrendo diversos momentos da nossa vida, tornando-os especiais e criando memórias.

O dia começou com a execução do Hino Nacional e os hasteamentos das Bandeiras do Brasil, do Estado e do Município pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes, a diretora de educação Renata Regina Taú Bocamino, o presidente da Câmara Municipal Guilherme Contini Nicolau (MDB) e os vereadores Paulo César da Costa (PSB), Antônio Sérgio da Silva (PSDB) e Célio Santa Maria (PSB). Também estiveram presentes no desfile os vereadores Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB) e Danutta de F. Falcão Rosseto (Republicanos)

O desfile começou com as apresentações das fanfarras e os Tiros de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul seguidos dos Tiros da Guerra da região. Participaram do desfile as Creches Municipais, Escolas Municipais e Estaduais, Grupo de dança Time Of Destruction, Centro dos Idosos, Projeto Tio Carlão, Departamento de Esporte e Lazer com projetos, APAE, Escola de Inglês Chalk School, Grupo dos Escoteiros e Demolay.

A prefeitura pontuou que todos os anos o desfile de comemoração de aniversário é um show a parte. “Agradecemos a todos que há meses se preparam para esse dia, pensando em cada detalhe para trazer momentos de lazer a toda população” disse.

Fotos: Gazeta