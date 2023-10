Neste sábado tem exames para utilização das piscinas públicas

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul está realizando exames médicos para utilização das piscinas públicas municipais. Os exames serão realizados somente para quem já tem a carteirinha no CEE José Cortez, na Vila Santana, e no Clube XXI de Abril, na Vila Polar.

Neste sábado, dia 30, haverá exames no Clube XXI de Abril das 13h às 17h. O CEE José Cortez, na Vila Santana, realizará exames na quinta-feira, dia 5, das 18h às 21h e no sábado, dia 7 de outubro, das 13h às 17h.

Carteirinhas

Aqueles que precisam confeccionar a carteirinha, devem ir ao Departamento de Esportes, à Avenida Regato, nº 407, no Centro, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem levar documento de identificação com foto e CPF, duas fotos 3×4 e comprovante de endereço.

Para confecção da carteirinha, é emitida uma guia de pagamento no valor de R$ 14,04 que deverá ser paga nas lotéricas, bancos conveniados ou pelo aplicativo do internet banking.

A Prefeitura Municipal ressalta que o departamento de Esportes não recebe o valor da confecção da carteirinha e que elas têm a validade de dois anos. Os exames médicos serão renovados sem custo nesse período de dois anos.

Para mais informações, contate o Departamento de Esportes pelo número (19) 3641-2325 ou pelo e-mail grupo.esportes@vgsul.sp.gov.br.