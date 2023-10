Oportunidade

As festas que a prefeitura realizou neste mês de setembro para comemorar os 149 anos de fundação de Vargem Grande do Sul, foi uma boa oportunidade para os políticos vargengrandenses se mostrarem mais aos eleitores, uma vez que as eleições municipais do ano que vem se aproximam e muitos vão se candidatar aos cargos de prefeito, vice e vereadores.

Amarildo e Celso

Prefeito Amarildo (Sem partido) e o vice Celso Ribeiro (Podemos) estiveram juntos durante muito tempo nos shows de Bruno & Barretto e da Banda Gênese na Barragem Eduíno Sbardellini. A dupla de políticos está bem afinada no que diz governar a cidade, principalmente no que toca à construção das duas novas barragens de água que estão sendo feitas no município.

Intensificado

O vice-prefeito Celso Ribeiro tem intensificado suas aparições tanto nas redes sociais, como também nos vários eventos que a prefeitura realizou neste mês de setembro em comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul. Celso é provável candidato a prefeito nas eleições do ano que vem.

Aproximando

Celso Ribeiro também tem procurado se aproximar de vários segmentos importantes da cidade. Recentemente jantou com alguns produtores rurais que têm demonstrado simpatia com sua provável candidatura no ano que vem. O agronegócio é um dos setores mais importantes do município e o ex-prefeito tem vários interlocutores no setor.

Também presentes

Outros candidatáveis ao cargo do Executivo também aproveitaram o bom público das comemorações para se fazerem presentes ao público. É o caso do vereador Serginho da Farmácia (PSDB), que acompanhou o desfile do aniversário no palco das autoridades e o presidente da Câmara, Guilherme Nicolau (MDB), que esteve presente também na apresentação da Banda Gênese no feriado da terça, na Barragem Eduíno Sbardellini.

Ausentes

A reportagem do jornal Gazeta não conseguiu notar a presença de outros possíveis candidatos a prefeito nas eleições de outubro do ano que vem nos eventos que a prefeitura realizou em comemoração aos 149 anos de Vargem, caso do ex-prefeito Rossi (PSD) e Celso Itaroti (PTB) e também do ex-vereador Júlio Vidali (PL).

Bombou

Os possíveis candidatos Celso Ribeiro, Guilherme Nicolau, Paulinho da Prefeitura (PSB) aproveitaram também o show com a dupla Bruno e Barreto que cantaram no domingo do dia 24 de setembro, na Barragem Eduíno Sbardellini, atraindo milhares de pessoas e puderam fazer um corpo a corpo com os eleitores que irão escolher o próximo prefeito de Vargem no ano que vem.