Quando a Vila Polar passou a integrar nosso município

Mario Poggio Jr.

Nossa terra completará 149 anos, mas cumpre lembrar que a Vila Polar é um pouco mais nova, vez que inicialmente pertencia a Casa Branca e fará 85 anos contados de sua integração ao Município.

Em 12/04/1938, o Interventor Federal no Estado nomeou comissão encarregada de revisão e reajustamento territorial, pois muitas cidades paulistas foram criadas a partir de entrepostos de atendimento aos Bandeirantes e Tropeiros, com base no trajeto de ferrovias; a partir de sedes de sesmarias, etc., o que gerava certa desordem na composição dos municípios no âmbito administrativo, com ocorrência de gastos desnecessários, inclusive com sua manutenção.

Nossa terra apresentava este tipo de problema, pois com sua expansão, os vargengrandenses iniciaram a exploração de terras localizadas no outro lado do Rio Verde, pertencente ao município de Casa Branca, mas continuaram a participar de seu comércio, de sua vida social, a utilizar a estação ferroviária, porém eram contribuintes do município vizinho, fato que foi noticiado pelo nosso prefeito municipal à comissão.

Era o caso dos lavradores domiciliados na Vila Polar, que efetuavam suas transações junto ao comércio de Vargem Grande, despachavam seus produtos pelo Terminal Ferroviário e aí tinham sua vida social, mas iam a Casa Branca somente para cumprirem obrigações tributárias, o que os obrigavam a “perder” valioso tempo.

Assim, fizeram abaixo assinado com relato dos fatos e ao final pediram a anexação das terras à “Pérola da Mantiqueira”.

A resistência foi grande, pois Casa Branca não queria ceder seu quinhão, com campanha contrária veiculada no jornal “O Casa Branca”, a qual foi respondida por meio do semanário “O Vargengrandense”, pela “pena mágica” do jornalista Walter Tatoni e do advogado e colunista dr. Luiz Dutra Pizão.

Também, inegável a importância das negociações, junto ao Governo do Estado, conduzidas pelo professor Francisco Ribeiro Carril.

Felizmente prevaleceu o bom senso e a comissão decidiu a favor da anexação da Vila Polar ao Município de Vargem Grande, de forma que a edição de “O Vargengrandense” que circulou no Natal de 1938, presenteou a população com a notícia de que o Decreto Estadual nº 9.775, de 30 de novembro de 1938, fixou o novo quadro de divisão territorial do Estado de São Paulo, que aumentava os limites territoriais de nossa terra.