Vargem participou da Copa Mococa de Handebol

As equipes de Handebol do Departamento de Esportes de Vargem Grande do Sul estiveram em Mococa no último sábado, dia 23, para a disputa da Copa Mococa de Handebol de Base.

A equipe sub-11 masculino fez apenas um confronto, sendo derrotada por Mococa pelo placar de 16 a 6. O time de Vargem contou com dois gols de Davi, dois de Theylor, um de Pedro e um de João Vitor.

A equipe sub-13 masculino foi derrotada no primeiro jogo pela equipe de Milagres (MG) pelo placar de 6 a 5, com dois gols de Pedro, dois de Theylor e um de Gabriel Silva. Na segunda partida, o time de Vargem foi derrotado por Mococa por 8 a 1, com gol marcado por Bruno.

A equipe sub-11 feminino venceu Milagres no primeiro jogo por 5 a 2, com dois gols marcados por Kemilly, dois por Vitória e um por Ludmilla. No segundo jogo, a equipe teve um ótimo primeiro tempo, mas teve um segundo tempo ruim e foi derrotada por Mococa por 10 a 3, com dois gols de Kemilly e um gol de Ludmilla. A equipe foi vice-campeã na categoria sub-11.

Na categoria sub-13 feminino, as meninas também foram vice-campeãs, vencendo Milagres no primeiro jogo por 6 a 5, com três gols de Kemilly, dois de Rafaela e um de Fernanda. Na segunda partida contra Mococa elas foram derrotadas por 13 a 2, com os dois gols marcados por Rafaela.

Neste final de semana será a vez da equipe adulto masculino entrar em quadra em torneio que será disputado em Mococa. As crianças voltam à quadra no dia 21 de outubro para o 6º Festival de Mini Handebol.

Fotos: Prefeitura Municipal