Festa do Chopp em prol do Hospital é neste sábado

Um dos mais tradicionais eventos beneficentes de Vargem Grande do Sul, a Festa do Chopp em prol do Hospital de Caridade, acontece neste sábado, dia 7. A festa chega em sua 32ª edição e acontecerá no salão da Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

O evento será realizado das 22h às 3h e os ingressos estão sendo vendidos a R$ 200,00, estando incluso Chopp Brahma, amendoim, coca-cola, batata, lanchinho e água. Para animar a noite, haverá a apresentação da dupla sertaneja André e Thiago.

Todos os fundos arrecadados serão destinados ao Hospital de Caridade. Os barris de chopps foram doados pelas empresas e particulares da cidade que contribuem todo ano para a realização do evento que atrai centenas de pessoas. São cerca de 40 barris de Chopp, totalizando 2.000 litros de chopp.

Os interessados em adquirir os ingressos, podem comprá-lo no próprio Hospital e também será vendido na porta da SBB, durante o sábado e também à noite na hora da festa, para quem deixou para comprar os ingressos na última hora.

Segundo Valmir Costa, interventor do Hospital, a Festa do Chopp contribui muito para a saúde financeira do Hospital, que faz grande parte de seus atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele conta com a adesão dos vargengrandenses à festa, que é uma maneira de também contribuir com a saúde financeira do principal órgão de atendimento à saúde de Vargem Grande do Sul.