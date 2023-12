O canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul esteve na escola Telform Segurança Privada e Vigilantes, de São de João da Boa Vista, na sexta-feira, dia 17. A equipe foi convidada e participou da última aula e formatura dos alunos.

Na ocasião, o GCM Charles com o cão Scotty realizaram exercícios de proteção à pessoa, abordagem com emprego do cão e controle de distúrbio civil.

Fotos: Prefeitura Municipal de Vargem Grande