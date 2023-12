Furtou supermercado em Rio Pardo e foi pego

Um homem foi preso na manhã de sábado, dia 18, após furtar produtos de um supermercado de São José do Rio Pardo. Informações dão conta que o homem tem aproximadamente 60 anos.

De acordo com o Portal Rio Pardo, um dos proprietários informou que as câmeras de segurança do estabelecimento registraram o homem furtando produtos e colocando-os dentro de sua bermuda.

Entre os produtos, estavam chocolates e azeite. Após passar pelo caixa sem pagar, ele foi detido pelo proprietário e por um funcionário, aguardando a chegada das viaturas.

Segundo o Portal, o proprietário informou que essa não é a primeira vez que o homem furta o local, sendo que no dia anterior já havia pego barras de chocolate.

Questionado, o homem confessou o furto e foi para a Central de Flagrantes de Casa Branca.